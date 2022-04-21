Газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре законсервируют после 2025 года

Газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре после 2025 года выведут из эксплуатации и законсервируют. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Власти отмечают, что на качество услуг решение не повлияет. Снабжение голубым топливом также осуществляется через газопровод Сахалин–Хабаровск–Владивосток и именно к нему переподключат всех потребителей.

Как рассказали в комитете по развитию топливно-энергетического комплекса, подготовительные работы уже завершены. В 2023 году начнется переподключение, на 2025-й запланировано завершение монтажных работ.

«Не решенным до конца остается вопрос переустройства участка газопровода от поселка Октябрьский Комсомольского района до Комсомольска-на-Амуре с подводным переходом под Амуром. По этому подводному участку магистрального газопровода проводятся диагностические работы для определения комплекса восстановительных работ и возможности его дальнейшей эксплуатации», — цитирует сообщение ведомства ИА AmurMedia.

Газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре построили в 1987 году. В Хабаровском крае топливо по нему также поступает в город Амурск, поселки Эльбан, Хурба, Солнечный и Горный, Николаевский и Ульчский районы. По данным на 21 апреля 2022 года, в Комсомольске-на-Амуре газифицировано 75% населения, три ТЭЦ и котельные.