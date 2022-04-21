Корреспондент «Известий» показал выход военной техники РФ из Мариуполя

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в четверг, 21 апреля, показал выход военной техники России из Мариуполя.

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В то же время Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»