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В ОП высоко оценили эффективность АНО «Россия — страна возможностей»

Член ОП Дмитриева: АНО «Россия — страна возможностей» — платформа для реализации сильных идей
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Платформа АНО «Россия — страна возможностей» была создана не зря, так как она помогает осуществить свои инициативы людям с сильными и искренними идеями, заявила в четверг, 21 апреля, член Общественной палаты РФ, директор по развитию общества с ограниченной ответственностью «Инфосистемс», руководитель проектного офиса клуба победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» (клуб «Эльбрус») Евгения Дмитриева.

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«Четыре года существования платформы «Россия — страна возможностей» подтвердили, что платформа создана не зря, ведь в проектах платформы приняли участие более 10 млн человек. В России всегда было и будет большое количество соучастных людей с сильными и искренними идеями. И эти люди могут самореализоваться, осуществить свои инициативы и познакомиться с такими же неравнодушными гражданами за счет появления платформы», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Как отметила Дмитриева, в России сейчас наступило время обширных возможностей, когда можно найти себя в общественной деятельности, предпринимательстве, политической жизни, науке и других областях.

Говоря о заседании наблюдательного совета, которое прошло днем ранее под председательством президента России Владимира Путина, эксперт выделила следующие инициативы: создание единого общероссийского детского движения и пространств возможностей для студентов во всех вузах или при общежитиях, а также внедрение Цифрового кадрового агентства в рамках платформы целевого распределения победителей проектов РСВ по регионам в соответствии с их интересами. Это, по мнению Дмитриевой, позволит наиболее эффективно приложить существующий лидерский потенциал к реализации стратегических целей страны.

Сам глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» отмечал, что работа платформы за всё время ее существования привлекла многих единомышленников, в том числе из-за рубежа, и показала свою востребованность.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2018 году по инициативе президента РФ. Ключевыми целями является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет платформы возглавляет сам Путин.

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