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Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта

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Заявление главы украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о намерении совершить ракетный обстрел Крымского моста является анонсированием возможного теракта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 21 апреля.

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«Это неприемлемо. Есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», — сказал он.

Представитель Кремля заверил, что вокруг стратегических объектов и моста обеспечены необходимые меры безопасности.

Ранее в четверг Данилов в эфире украинской радиостанции сообщил, что Киев намерен подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому Россия перебрасывает подкрепление для армии.

В этот же день зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на понимание Даниловым, «что будет ответной целью» в случае, если Киев предпримет такой шаг.

Кроме того, 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации по спецоперации. По его словам, Мариуполь полностью взят под контроль российскими военными, но на предприятии «Азовсталь» всё еще укрывается свыше 2 тыс. украинских националистов. На фоне этого глава государства поручил отменить штурм завода.

В Донбассе с середины февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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