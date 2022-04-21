Тамбовчанин украл гараж и сдал его на металлолом, за что выручил 38 тыс. рублей. Об этом 21 апреля сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное УМВД России.

В полицию Котовска Тамбовской области поступило сообщение о краже гаража от владельца. В ходе расследования правонарушения был задержан местный житель 1995 года рождения. В отделении мужчина рассказал, что в поисках гаража совершил обход гаражно-строительного кооператива и нашел один, скорее всего, бесхозный, потому как именно к нему давно никто не подходил.

Чтобы перевезти конструкцию, подозреваемый попросил знакомого помочь в погрузке и последующей сдаче гаража в пункт приема металла. Ничего не подозревавший знакомый согласился помочь товарищу, который к тому же заверил его, что имущество получил в наследство от родственника.

Отмечается, что подозреваемый попросил знакомого оформить сдачу металла в пункте приема на свое имя и тот выполнил просьбу, в итоге за конструкцию из листового железа и ворот мужчина получил 38 тыс. рублей. Однако сотрудникам полиции удалось изъять гараж в сохранном виде и передать на ответственное хранение на время расследования, по завершении которого, конструкцию вернут законному владельцу.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» в отношении 27-летнего тамбовчанина. Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хищение и был судим.