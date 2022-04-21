SWIFT сообщила о снижении доли евро в мировых расчетах в марте

Доля евро в мировых расчетах в марте 2022 года достигла минимума с июня 2020 года и составила 35,36%. Это следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT.

Снижение за месяц составило 2,43%. По сравнению с мартом годом ранее доля евро в мировых расчетах сократилась незначительно, на 0,41%, в марте сокращение было в разы существенней. Падение стало самым резким с 2011 года.

Показатель 35,36% в расчетах последний раз был достигнут в июне 2020 года, когда доля европейской валюты в мировых расчетах составила 34,1%.

Также в марте доллар США нарастил долю на 2,22%, до 41,07%. В течение года доля доллара в мировых расчетах выросла на 1,65%.

Из пяти лидирующих валют в мировых расчетах за месяц свою долю увеличила также японская йена, расчеты в ней проводят 2,8% респондентов.

За месяц свои доли в мировых расчетах снизили британский фунт стерлингов (на 0,29%, до 6,47%) и китайский юань (на 0,03%, до 2,2%).

В марте телекоммуникационный сервис SWIFT отключил российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Отечественный банковский мессенджер для неплатежных документов — система передачи финансовых сообщений (СПФС) при ЦБ РФ — несколько смягчил последствия для экономики от отключения SWIFT, но не снял всех проблем в полной мере.

СПФС значительно моложе SWIFT, которая запустилась около полувека назад. Однако российская разработка позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в РФ, но и в каждой стране-участнице, полагают ее авторы.