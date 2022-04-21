Убившему семью в Нижегородской области назначили пожизненный срок

Гражданин Узбекистана приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи из четырех человек в Нижегородской области в минувшем году. Об этом 21 апреля сообщили в региональной прокуратуре.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина из корыстных побуждений совершил нападение на семью, проживающую в одном из домов в поселке Кудьма Приокского района.

Проникнув в жилье, подсудимый нанес множественные телесные повреждения двум пенсионерам, женщине и ребенку, которые затем скончались. Похитив крупную сумму денег и ценности, мужчина скрылся с места преступления.

Общая сумма похищенного превысила 35 млн рублей.

18 апреля сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после убийства в одной из московских квартир семьи из трех человек. Рассматривается несколько версий произошедшего, среди приоритетных — мужчина убил жену и дочь, после чего совершил суицид.