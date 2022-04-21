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Nissan прекратил выпуск автомобилей Datsun

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Японская автомобильная компания Nissan прекратила выпуск автомобилей Datsun. Об этом сообщает в четверг, 21 апреля, сетевое издание Patrika.com.

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«Компания Nissan объявила о прекращении производства своего бренда Datsun в Индии. В своем заявлении компания сообщила, что производство Datsun Redi-GO остановлено на заводе в Ченнаи (Reno Nissan Automotive India Private Limited). Но до тех пор, пока запас этой модели остается у нас, ее продажи будут продолжаться», — говорится в материале.

Автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 год. В 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе Индии, Индонезии и СНГ. С конца 2018 года автомобили прекратили продавать в Индонезии, а со следующего года производство моделей этой марки полностью остановили в России. С российского рынка бренд ушел в 2020 году, пишет «Газета.Ru».

В начале марта сообщалось, что Nissan не исключает приостановки производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Среди причин указывались задержки в поставках комплектующих. Кроме того, временно приостановлены поставки внедорожника Pathfinder в Россию.

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