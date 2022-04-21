Совет по кодификации отклонил проект об изъятии собственности недружественных стран

Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте России 21 апреля не поддержал законопроект Госсовета Крыма о принудительном изъятии имущества недружественных стран.

В решении совета указано, что инициатива не содержит механизма регулирования и противоречит Конституции РФ.

По словам главы совета и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, нужно было продумать как перечень оснований для национализации, так и регулирование процедуры и механизмов контроля.

15 апреля вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев допустил, что национализация имущества ушедших из РФ западных компаний произойдет, если на Западе будут изыматься российские активы. По его словам, подобные действия западных стран находятся вне рамок правового поля.

14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не вернет российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против РФ новыми санкциями. Он отметил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

8 апреля Госсовет Крыма внес в Госдуму проект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежали недружественным России странам или их гражданам. Принудительное изъятие имущества предлагалось осуществлять без выплаты компенсации его стоимости.

16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. Он подчеркнул, что это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности в этих государствах.

15 марта глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства.

Ряд стран, в том числе США, вводят новые санкции против РФ, а иностранные компании уходят с рынка в стране на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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