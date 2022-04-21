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Путин провел переговоры с главой «Транснефти»

Путин провел переговоры с главой «Транснефти» Токаревым
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Президент России Владимир Путин 21 апреля провел переговоры с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

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«Если говорить об активах «Транснефти», в первую очередь это 123 тыс. специалистов, которые работают в 64 регионах России, это 67 тыс. км магистральных нефтепроводов, это более полутысячи нефтеперекачивающих станций. Колоссальные, конечно, цифры сами по себе», — приводит пресс-служба Кремля слова Токарева.

Он также отметил отсутствие на сегодняшний день дефицита перекачивающих мощностей.

«Если раньше нефтяникам нужно было ломать голову, думать, «кланяться» ходить, чтобы со своей нефтью куда-то попасть на экспорт или на предприятие, сегодня, может быть, только ВСТО имеет некоторые ограничения: это премиальное направление, туда все хотят идти, она полностью загружена», — подчеркнул руководитель «Транснефти».

Токарев обратил внимание на наличие в компании собственного пенсионного фонда, а также упомянул о благотворительной деятельности организации.

«И, конечно, в области культуры — это музеи. Мы давно уже помогаем Музеям Московского Кремля. Нами осуществляется финансирование полностью реставрации Успенского собора в Кремле. Это Третьяковская галерея», — добавил он.

В начале апреля опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что в ближайший месяц цена на нефть марки Brent может вырасти до $130 за баррель.

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