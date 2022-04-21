Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток

Верховная рада Украины продлила действие военного положения на Украине с 25 апреля еще на 30 суток. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

«Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 (время совпадает с московским. — Ред.) 25 апреля еще на 30 суток», — написал он в своем Telegram-канале.

19 апреля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении в стране военного положения.

Глава государства объявил военное положение на Украине 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите Донбасса. 20 марта он подписал закон о продлении срока действия военного положения на 30 суток с 26 марта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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