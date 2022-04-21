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Путин приказал Шойгу отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за нецелесообразности

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Предлагаемый штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразен, сообщил президент РФ Владимир Путин 21 апреля на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Глава государства приказал отменить штурм.

По его словам, власти обязаны думать о сохранении жизни и здоровья российских солдат и офицеров.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал российский лидер.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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В то же время Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль и эвакуации из города более 142 тыс. граждан. По информации министра, на заводе «Азовсталь» блокировано около 2 тыс. человек из состава украинских сил.

21 апреля член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал, что уничтожение противников на мариупольском комбинате в кратчайшие сроки было бы не очень сложной задачей. По его мнению, решение о блокировке предприятия продиктовано принципами гуманизма.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. Всем сложившим оружие гарантируют сохранение жизни. На следующий день в Народной милиции ДНР сообщили, что пятеро украинских военных сложили оружие и покинули территорию комбината.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 18 апреля рассказал о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого, 16 апреля, глава правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что под «Азовсталью» есть подземный город, затрудняющий штурм.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась ситуация. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в Россию. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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