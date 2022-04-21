В Томской области начался сезон клещей

За прошедшую неделю 37 человек, среди них 14 детей, обратились в больницы Томской области с присасыванием клещей. Об этом сообщает в четверг, 21 апреля, РИА «Томск» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Томская область относится к числу регионов с наиболее высокой численностью этих членистоногих в РФ. Первые случаи присасывания клещей в этом году были зафиксированы в Томском районе 13 апреля.

«По итогам прошедшей недели в период с 14 по 20 апреля 2022 года в Томской области было зарегистрировано 37 обращений граждан с присасыванием клещей, в том числе 14 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области с присасыванием клещей обратились 43 человека, в том числе 16 детей», — говорится в публикации.

Клещи — переносчики ряда тяжелых вирусных заболеваний. Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Сообщается, что из обратившихся к медикам людей 10 человек были привиты от энцефалита, среди них два ребенка. Всего, по данным Роспотребнадзора, прививками от этого вирусного заболевания в текущем эпидсезоне охвачено 16,4 тыс. человек, из них почти 5 тыс. детей.

Помимо этого, биологи Томского госуниверситета установили, что разносчиками клещевых инфекций являются не только грызуны и дикие животные, но и некоторые виды ящериц. Уточняется, что в рамках исследований ученые выяснили, что значительный вклад в циркуляцию этих опасных инфекций вносят скальные ящерицы, широко распространенные в южных регионах России, Грузии, Абхазии, Турции и других жарких странах мира.

Помимо этого, среди наиболее часто встречаемых паразитов ящериц присутствует широко известный собачий клещ Ixodes ricinus, встречающийся в европейской части России и являющийся переносчиком нескольких штаммов энцефалита и огромного количества бактериальных инфекций.