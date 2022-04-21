Вандалы осквернили памятник воинам СССР в Потсдаме

Неизвестные злоумышленники осквернили памятник погибшим в годы Второй мировой войны советским солдатам в Потсдаме. Об этом 21 апреля сообщила полиция земли Бранденбург на своей странице в Twitter.

Вандалы облили монумент красной краской. Инцидент произошел в период между вечером понедельника и серединой вторника. Полиция возбудила дело по статье «Повреждение имущества общеопасным способом».

На территории мемориала похоронено около 400 красноармейцев.

18 апреля посольство России направило в МИД ФРГ ноту протеста после новости о повторном осквернении советского мемориала в берлинском Трептов-парке. Посольство РФ потребовало у МИД ФРГ устранить последствия атаки вандалов, а также установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Это стало третьим по счету актом вандализма в берлинском Трептов-парке. До этого 8 апреля вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям, облив его красной краской и оставив антироссийские лозунги. 29 марта памятник был также поврежден краской.

В ночь на 30 марта вандалы осквернили ряд военных советских мемориалов в Берлине. Как сообщила полиция немецкой столицы, танки, установленные в Тиргартене, были накрыты флагами Украины. В ведомстве уточнили, что это не является преступлением, так как ущерб не был нанесен.

Военные советские мемориалы подвергаются атакам и в других странах. Так, 18 апреля стало известно, что на военном кладбище в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат».

11 апреля в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших».

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии.