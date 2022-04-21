Reuters сообщило о планах Байдена выделить Украине еще $800 млн

Американский президент Джо Байден планирует объявить 21 апреля о выделении военной помощи Украине еще на $800 млн. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что в 16:45 мск у Байдена запланировано выступление с речью, касающейся России и Украины.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В тот же день представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В российском МИДе призывают Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Так, 22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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