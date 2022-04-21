Рада лишила Медведчука членства в парламентском комитете

Парламент Украины отозвал политика Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях». Об этом заявил в четверг, 21 апреля, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

12 апреля сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. На следующий день украинская спецслужба раскрыла подробности задержания Медведчука. Согласно заявлению главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, оппозиционер якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье и был задержан на выезде из Киевской области.

21 апреля сообщалось, что Медведчука могут содержать в киевском СИЗО в Аскольдовом переулке, принадлежащем СБУ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.