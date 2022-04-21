Госдума назначила Набиуллину на пост главы ЦБ на третий срок

Государственная дума продлила полномочия главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной на пять лет. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Госдумы. За переназначение проголосовали 338 депутатов, против — 83 человека, воздержавшихся не было.

В ходе обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ко всем кадровым вопросам необходимо подходить сверхответственно.

«Мы сегодня столкнулись с серьезными вызовами. Нам надо назначать лучших, ответственных и эффективных, а уже политические наши разночтения оставить на потом», — сказал он.

Поблагодарив депутатов, Набиуллина подчеркнула, что совместно при конструктивном подходе будет решены задачи, «чтобы страна жила лучше».

Президент РФ Владимир Путин 18 марта внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Набиуллиной на пост главы регулятора. В тот же день Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение совета Госдумы.

Кандидатура председателя ЦБ вносится главой государства в Госдуму и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Пост можно занимать не более трех сроков подряд.

Набиуллина руководит Центробанком с 2013 года. В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление ее полномочий. Так, срок ее руководства должен был закончиться в июне 2022 года.