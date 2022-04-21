Прямой эфир
Политика
В ГД призвали европейских дипломатов не заниматься провокациями против России
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Мир
Reuters сообщило о планах Байдена выделить Украине еще $800 млн
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Байден заявил о запуске США программы приема беженцев с Украины
Туризм
В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов
Экономика
Международные резервы России выросли на $1,7 млрд

Госдума назначила Набиуллину на пост главы ЦБ на третий срок

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума продлила полномочия главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной на пять лет. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Госдумы. За переназначение проголосовали 338 депутатов, против — 83 человека, воздержавшихся не было.

«Мы будем судиться»
Министр финансов Антон Силуанов — о попытках Запада объявить России дефолт и возможности выпуска новых еврооблигаций

В ходе обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ко всем кадровым вопросам необходимо подходить сверхответственно.

«Мы сегодня столкнулись с серьезными вызовами. Нам надо назначать лучших, ответственных и эффективных, а уже политические наши разночтения оставить на потом», — сказал он.

Поблагодарив депутатов, Набиуллина подчеркнула, что совместно при конструктивном подходе будет решены задачи, «чтобы страна жила лучше».

Президент РФ Владимир Путин 18 марта внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Набиуллиной на пост главы регулятора. В тот же день Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение совета Госдумы.

Кандидатура председателя ЦБ вносится главой государства в Госдуму и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Пост можно занимать не более трех сроков подряд.

Набиуллина руководит Центробанком с 2013 года. В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление ее полномочий. Так, срок ее руководства должен был закончиться в июне 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022