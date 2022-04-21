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Житель Донецка рассказал о попадании двух снарядов ВСУ в его дом

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Житель Петровского района Донецка рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о попадании двух украинских снарядов в его дом.

По словам мужчины, атака произошла в районе 6:00. Как видно на кадрах, в результате ударов оказалась разрушена крыша дома. При этом собеседник журналиста признался, что на улице, где он живет, такое происходит ежедневно.

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«Основное попадание — это где спал отец, на диване, в крышу прилетело. Вылетели все окна. [Второй снаряд] попал в балку и в перекресток. Если бы [еще] сантиметров 20, то залетел бы сюда», — рассказал мужчина.

Накануне вечером в Донецкой Народной Республике сообщили о перехвате украинской ракеты «Точка-У» над Шахтерском. Обломки снаряда упали в микрорайоне № 7, были повреждены сразу несколько домов, пострадали три человека — двое взрослых и один ребенок.

По данным штаба территориальной обороны республики на 20 апреля, силы ДНР освободили и установили контроль над 167 населенными пунктами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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