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Паромная переправа возобновить работу в Тобольске 22 апреля

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Паромную переправу откроют в Тобольске (Тюменская область) в связи с завершением ледохода. Объект запустят 22 апреля.

Паром связывает Тобольск и Бекерево. Переправа была закрыта 24 ноября, после чего рабочие уложили временные мостки и организовали пешую переправу. 17 апреля проход был закрыт, однако люди продолжали ходить по настилу. Мостки сорвало, когда на них находились два человека. Мужчин спасли сотрудники МЧС, сообщает портал «Наш город».

Работа парома стартует в 6:00 22 апреля. Местным жителям рекомендовано быть аккуратными при планировании поездок.

12 апреля сообщалось об открытии паромной переправы через реку Оку в Шиловском районе Рязанской области. Она служит для перевозки пассажиров и транспорта на дороге Шилово–Юшта–Санское–Погори.

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