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Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище

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Театрального режиссера и педагога, народного артиста Российской Федерации Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище в четверг, 21 апреля.

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Каким мы запомним выдающего театрального режиссера

Ранее в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского состоялась гражданская панихида, куда прибыли десятки человек — зрители, студенты, близкие и коллеги известного режиссера.

Проститься с ним приехали гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер, худрук театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, режиссер Олег Кудряшов, актеры Игорь Костолевский, Нина Чусова, Евгения Симонова, Виктория Толстоганова и многие другие. Аплодисменты, посвященные Хейфецу и провожающие его в последний путь, не смолкали долгое время.

На церемонии прощания, которая началась в 11:00, коллеги вспоминали Леонида Ефимовича как мудрого человека, выдающегося театрального режиссера и педагога, любимого учениками и актерами.

Григорий Заславский сказал о том, что выпускники Хейфеца сейчас востребованы в театре и кино.

Народный артист России Игорь Костолевский назвал нескончаемую любовь к театру доминантой жизни режиссера, а также к своим ученикам, жизни и семье.

«Уходит огромный пласт цивилизации, тех выдающихся режиссеров, которых мы знали, любили, на которых мы равнялись», — подчеркнул актер.

Режиссер Юрий Иоффе назвал большой потерей смерть Леонида Ефимовича.

«Его уход для меня — большущая потеря, а еще, конечно, больше это потеря для нашего театра», — заключил Иоффе.

Народная артистка РФ Ольга Прокофьева отозвалась о Хейфеце как о мудрейшем человеке и самой знаковой фигуре лично для нее за последние 10-12 лет.

Хейфец скончался в понедельник, 18 апреля, в возрасте 87 лет. Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразила министр культуры России Ольга Любимова, а также коллеги, актеры и ученики режиссера.

Театрал прославился многочисленными театральными постановками, наиболее известными из которых стали «Рудин» Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976), «Доходное место» Александра Островского (1978).

Также режиссер преподавал: в 1971–1980 годах — в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, после — в Театральном институте имени Бориса Щукина, был профессором кафедры режиссуры драмы, художественным руководителем мастерской ГИТИСа.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства.

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