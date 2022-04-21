Ветеран «Альфы» оценил решение полностью заблокировать «Азовсталь»

Уничтожение неприятеля на мариупольском комбинате «Азовсталь» в кратчайшие сроки было бы не очень сложной задачей, а решение о блокировке предприятия продиктовано принципами гуманизма. Об этом подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов заявил в четверг, 21 апреля.

«С военной точки зрения, при наличии в одном укрепленном пункте такого большого количества неприятеля, конечно, было бы эффективно путем нанесения ударов специальными ракетами, в том числе так называемыми вакуумными бомбами, просто замуровать, в прямом и переносном смысле, живую силу противника, которая там находится. Но количество жертв будет близко к 100% — это несколько тысяч людей, которые там находятся в настоящий момент», — объяснил Попов в разговоре с Lenta.Ru.

Ветеран «Альфы» высказал мнение, что решение о блокировке является правильным, и воплотить его в жизнь не будет очень трудно, несмотря на большую площадь завода. Попов отметил, что российские войска обладают всеми необходимыми техническими средствами для этого, а также разведданными обо всех входах и выходах с «Азовстали», которые они получили при изучении объекта и от тех, кто сдался в плен при попытке вырваться с предприятия.

Этого достаточно, чтобы обеспечить блокировку комбината, что неизбежно приведет к сдаче в плен тех, кто там находится.

«Количество чистой воды, а также продовольствия имеет свой конец. Все это закончится, и мы получим там большую сдачу в плен и украинских военнослужащих, и националистов, и самое главное тех наемников, и, по некоторым данным, высокопоставленных наемников из НАТО, наличие которых Запад всячески отвергает», — сказал он.

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В то же время Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять российских пленных на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе, передает НСН.

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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