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МИД: Россия закрыла консульства стран Балтии и объявила их сотрудников персонами нон грата

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В России будут закрыты консульства Латвии, Эстонии и Литвы. Об этом 21 апреля сообщило Министерство иностранных дел России.

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«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как уточняется, послы Латвии Марис Риекстиньш, Эстонии Маргус Лайдре и временная поверенная Литвы Виргиния Умбрасене вызваны в четверг в министерство. Руководителям дипмиссий заявлен протест из-за закрытий российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

21 апреля заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что решение России о закрытии консульств — это ответная мера на недружественные действия этих стран.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о высылке 13 российских дипломатов и закрытии консульств 5 апреля. В тот же день власти Эстонии приняли решение выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии и закрыть генконсульство РФ в Нарве. 4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль негативно относится к высылке из Евросоюза российских дипломатов. Он считает, что это недальновидный шаг, который осложнит общение стран.

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