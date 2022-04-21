Свалку ртутных ламп ликвидировали в одном из районов Красноярского края

В Ачинском районе Красноярского края ликвидировали свалку люминесцентных ламп, которые содержат ртуть. Средства на эти цели были выделены из резервного фонда районной администрации.

«19 апреля к уборке свалки была привлечена специализированная организация. В этот же день в срочном порядке было вывезено на площадку временного хранения, а затем на утилизацию 2693 люминесцентные лампы, большая часть из них в целом состоянии. Затраты составили порядка 230 тыс. рублей», — рассказал замглавы района Алексей Бердышев.

По его словам, также на место планируют выехать сотрудники Россельхознадзора. Они отберут пробы почвы и определят ущерб, причиненный природе.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, свалка ртутных ламп была обнаружена на территории Белоярского сельсовета. Очевидец опубликовал видео в соцсетях, после чего на место приехала полиция и представители администрации. Организацию, которая оставила отходы первого класса опасности, быстро определили.

Виновник произошедшего должен будет возместить затраты на утилизацию ламп, а также компенсировать экологический ущерб.

В марте от останков животных очистили территорию в микрорайоне Чукреевка в Омске. О свалке биоотходов сообщили местные жители. Они обнаружили гору костей и черепов сельскохозяйственных животных.