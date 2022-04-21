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Боец Кенкерли рассказал об ожиданиях от поединка Вильданова и Щербакова

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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли в четверг, 21 апреля, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка российского бойца Дениса «Большого Папы» Вильданова с боксером Максом «Топором» Щербаковым.

«По поводу поединка двух супертяжеловесов Вильданова и Щербакова хочется сказать, что, вероятно, Щербаков после двух поражений подряд должен будет реабилитироваться», — заявил он.

Кенкерли отметил, что победа будет за Щербаковым, если он грамотно подойдет к поединку, так как он более легок в своих движениях.

При этом он подчеркнул, что Вильданов все-таки является Большим Папой.

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«И поэтому удары у него очень тяжелые, если он будет идти вперед — создаст проблемы Топору», — подчеркнул Кенкерли.

19 апреля Вильданов заявил, что победит Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым он упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность оказала влияние на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

В качестве специальных гостей турнир посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин.

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