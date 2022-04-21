Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании

Основатель и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов покинул совет директоров компании. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба «Лукойла».

«​В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл». Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров», — говорится в заявлении.

Как уточняется, Алекперов не является контролирующим акционером. По данным на март, он владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании и «обладал бенефициарным экономическим интересом» в отношении 5,43% акций «Лукойла».

Ранее Алекперов вошел в список граждан России, против которых страны Евросоюза и НАТО ввели санкции.