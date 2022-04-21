Прямой эфир
Мир
Эстония запретила въезд российским и белорусским артистам
Экономика
Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки ЦБ до 15%
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Общество
Минобрнауки РФ отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Экономика
Авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4%
Спорт
Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон
Происшествия
Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери возросло до пяти

Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов покинул совет директоров компании. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба «Лукойла».

Власти Канады ввели новые санкции в отношении россиян

«​В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл». Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров», — говорится в заявлении.

Как уточняется, Алекперов не является контролирующим акционером. По данным на март, он владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании и «обладал бенефициарным экономическим интересом» в отношении 5,43% акций «Лукойла».

Ранее Алекперов вошел в список граждан России, против которых страны Евросоюза и НАТО ввели санкции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022