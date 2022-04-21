В Хабаровском крае по федеральной программе благоустроят 160 дворов

В населенных пунктах Хабаровского края в 2022 году благоустроят 160 дворов. Работы пройдут в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Как сообщает региональное министерство ЖКХ, сейчас идет процесс заключения контрактов с подрядными организациями. Завершить его планируется до 1 июля.

На сайте минЖКХ размещена интерактивная карта, с помощью которой можно ознакомиться с проектами. Ее наполнение продолжается, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Всего в регионе в этом году приведут в порядок 160 дворов, 53 из которых расположены в Хабаровске. В числе благоустраиваемых — двор по улице Гагарина, 1б. В управляющей компании отмечают активность жителей, которые инициировали заявку для участия в программе. Жильцы хотят видеть на территории спортивные тренажеры, место для прогулок с детьми и тихую зеленую зону.