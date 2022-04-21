Пивоваренный завод в Барнауле собрал гуманитарный груз для ВС РФ в Донбассе

Сотрудники Барнаульского пивоваренного завода в рамках народной акции «Подарок солдату» собрали 45 коробок гуманитарного груза для участвующих в спецоперации по защите Донбасса военных. Об этом 21 апреля сообщает altapress.ru.

Председатель совета директоров ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», депутат Барнаульской городской думы Андрей Солодилов рассказал, что в акции по сбору подарков завод участвует уже второй раз. Он похвалил энтузиазм работников.

«Особенно хочу отметить инициативу подрастающего поколения — детей наших сотрудников: в каждую коробку мы вложили детский рисунок с пожеланиями каждому солдату здоровья, победы и мирного неба над головой. Знаете, детские эмоции подделать невозможно — они хоть и наивны, но искренни, и передают все чувства, с которыми малыши переживают и пытаются поддержать наших ребят, которым и так нелегко в зоне военных действий. И я уверен, что такой подарок, такой искренний рисунок с добрыми пожеланиями — это самая главная поддержка для наших солдат», — отметил Солодилов.

Работники завода собрали для отправки в Донбасс средства гигиены, продукты питания, сладости и предметы первой необходимости.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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