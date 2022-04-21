В МИД ФРГ сообщили об обсуждении с Россией создания гумкоридоров в Мариуполе

Германия ведет переговоры с Россией по поводу создания гуманитарных коридоров в Мариуполе. Об этом 21 апреля сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс, трансляцию вел телеканал NTV.

«Мы активно прилагали усилия по различным каналам — от МИДа до Ведомства федерального канцлера, а также постоянно ясно заявляли российскому руководству о необходимости создания этих гуманитарных коридоров. Некоторые частично существовали, другие подвергались обстрелам», — сказала Бербок.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что, несмотря на противодействие боевиков, в Мариуполе удалось эвакуировать более 142 тыс. граждан. Он также сказал, что освобождены все заложники, находившиеся в порту города, и Мариуполь полностью взят под контроль российскими военными.

По его словам, боевики остаются заблокированными только на предприятии «Азовсталь», где укрывается более 2 тыс. националистов.

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в Мариуполе. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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