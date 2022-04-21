Вейк-парк может появиться на озере Сарпа в Волгограде

Инвестор предложил благоустроить территорию у озера Сарпа в Волгограде. На водоеме может появиться вейк-парк.

С предложением к администрации обратились представители спортивного клуба «Прайд», который расположен недалеко от озера. Руководство объекта готово за собственные средства благоустроить прибрежную зону, которая прилегает к клубу. Сейчас территория выглядит запущенной, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Горожане смогут кататься на доске, держась за трос, прикрепленный к лодке.

Глава мэрии предложил оформить предложение в концепцию, которая затем станет основой для проекта по благоустройству. В администрации подчеркнули, что доступ к территории озера должен остаться свободным и бесплатным.

Ранее сообщалось, что в Волгограде планируют отремонтировать два путепровода в Красноармейском и Дзержинском районах. Сарептский мост был построен в 1975 году, там необходимо отремонтировать парапет и укрепить опоры. Восьмой путепровод был построен в 1990-е годы.