Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки ЦБ до 15%

Эксперты, опрошенные «Известиями» в четверг, 21 апреля, спрогнозировали понижение Банком России ключевой ставки на предстоящем 29 апреля заседании с 17 до 15% годовых.

Ранее в этот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что регулятор рассмотрит возможность снижения базовой ставки на следующих заседаниях.

Так, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко предположил, что ЦБ снизит базовую ставку на заседании до 15%, так как слишком сильно ее пока нельзя снижать, чтобы не раскачивать рынок ценных бумаг. Нужно делать это постепенно, по 2–3% на каждом заседании, пояснил он.

Говоря о причинах возможного снижения, он указал на стабилизацию ситуации с инфляцией и возвращение вкладчиков в банки.

«Однако замедляется кредитование. Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) доходности в падающем тренде», — сказал экономист «Известиям».

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко также считает, что ставка будет снижена на предстоящем заседании «точно до 15%, но будет ли она ниже — вопрос».

«Низкая ставка ускорит кредитование экономики, и деньги будут работать на нашу экономику», — полагает он.

С одной стороны, по словам финансиста, сейчас происходит реальное уменьшение инфляции в России.

Во-первых, по его словам, встал рынок продажи новых автомобилей. С новыми ценами и ставками на автокредиты машины покупают мало.

Во-вторых, останавливается рынок недвижимости.

«Вспоминаем пандемийный и постпандемийный рост до начала 2022 года: рынок недвижимости уже высоко стоит плюс заградительные ставки по ипотеке, даже 16% годовых — это дорого для кредита на период в 20–30 лет. Спрос на первичное жилье упал, на вторичное упал еще резче», — указал он.

Лашко добавил, что сейчас не покупаются изделия из металла, бетон. Если Россия хочет поднять импортозамещение, то нужны «более дешевые деньги и не такая ключевая ставка», подчеркнул он. Это факторы, которые «давят ставку вниз», пояснил он.

«С другой стороны, если мы хотим получить масштабные изменения в стране — импортозамещение, поддержка пострадавших отраслей, то всё равно придется вливать деньги в экономику», — считает руководитель ГК «Содействие».

Специалист отметил, что инфляция в мире никуда не делась, а в России в моменте долларовая инфляция составляла примерно 8% годовых. Он добавил, что так как РФ всё равно поставляет в разные страны свою продукцию, это «давит ставку вверх».

Говоря о доходности по ОФЗ и депозитам для юридических лиц, Лашко отметил, что ставка по ним в 15% уже заложена в финансовой системе страны. Проценты по вкладам населению на три месяца упали до 16%, а на шесть месяцев — еще ниже, посетовал он.

Согласно аналитическому обзору ЦБ от 20 апреля, ситуация в банковском секторе России значительно стабилизировалась в марте по сравнению с последней неделей февраля. Также регулятор сообщил о значительном росте госсредств.

Ранее в тот же день заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил в ходе выступления в Госдуме, что при достижении целевой инфляции в 4% ключевая ставка ЦБ составит примерно 7–7,5%.

8 апреля Банк России снизил базовую ставку с 20 до 17% годовых.