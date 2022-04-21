Ремонт Красноармейской улицы начался в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) стартовал капитальный ремонт улицы Красноармейской. Об этом сообщает городская мэрия.

Работы ведутся на отрезке между улицами Нагорной и Больничной. На объекте задействована техника, которая снимает старый асфальт. Также подрядчик проводит планировку и выравнивание участка, готовит котлован для замены основания дороги.

Протяженность ремонтируемого участка составляет более 1 км. Движение на улице ограничено на половине проезжей части, пишет Амурская Служба Новостей.

«Так как трафик здесь большой, решили перекрывать дорогу частично. В ближайшее время закончим работы на отрезке в 400 м и перейдем на другую полосу», — объяснил представитель подрядной организации Александр Телухов.

Полностью завершить ремонт планируется до конца лета.

1 апреля в Благовещенске стартовал ремонт Калининской кольцевой развязки. В рамках контракта подрядчик расширит кольцо на одну полосу. Дорогу оденут в асфальт, обустроят пешеходные дорожки. Также предусмотрено обновление освещения. В середине месяца министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщило о возможной сдаче объекта раньше запланированного срока.