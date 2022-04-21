Литва оценила решение России закрыть генконсульство страны в Петербурге

МИД Литвы считает высылку сотрудников генконсульства страны в Санкт-Петербурге и членов их семей необоснованной. Об этом говорится 21 апреля в заявлении на сайте литовского дипломатического ведомства.

«Это лишь свидетельствует о дальнейшей политической и дипломатической самоизоляции России», — уточняется в сообщении.

В МИД Литвы напомнили, что власти республики решили закрыть генконсульство РФ в Клайпеде в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите жителей Донбасса. Вильнюс отметил, что полностью солидарен с Украиной и ее народом.

Ранее 21 апреля исполняющая обязанности главы посольства Литвы в Москве Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России и проинформирована о решении РФ отозвать свое согласие на работу генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Сотрудники и члены их семей должны покинуть территорию России в течение 15 дней.

4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал данное решение недальновидным, добавив, что оно сужает возможности политического диалога.