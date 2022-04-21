Прямой эфир
Сюжет:

Литва оценила решение России закрыть генконсульство страны в Петербурге

Литва: закрытие генконсульства в Петербурге необоснованно
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Литвы считает высылку сотрудников генконсульства страны в Санкт-Петербурге и членов их семей необоснованной. Об этом говорится 21 апреля в заявлении на сайте литовского дипломатического ведомства.

Коридорное настроение: страны Балтии решили обороняться
Станет ли Сувалкский коридор местом противостояния России и НАТО

«Это лишь свидетельствует о дальнейшей политической и дипломатической самоизоляции России», — уточняется в сообщении.

В МИД Литвы напомнили, что власти республики решили закрыть генконсульство РФ в Клайпеде в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите жителей Донбасса. Вильнюс отметил, что полностью солидарен с Украиной и ее народом.

Ранее 21 апреля исполняющая обязанности главы посольства Литвы в Москве Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России и проинформирована о решении РФ отозвать свое согласие на работу генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Сотрудники и члены их семей должны покинуть территорию России в течение 15 дней.

4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал данное решение недальновидным, добавив, что оно сужает возможности политического диалога.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022