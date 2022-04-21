Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за его нецелесообразности

Штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразен, заявил президент России Владимир Путин и приказал его отменить. Об этом он сообщил 21 апреля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал он.

Российский лидер поручил заблокировать промышленную зону так, «чтобы муха не пролетела».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» рассказал о том, что поручение президента заблокировать промзону обусловлено желанием сберечь жизни российских солдат, «так как боевые действия внутри подземного города, внутри этих катакомб чреваты большими потерями».

Ранее, 19 апреля, Министерство обороны РФ предложило украинским вооруженным формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, такой план предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что российские военные возьмут под контроль территорию предприятия в течение одного-двух дней.

18 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

16 апреля глава правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под «Азовсталью» есть подземный город, который затрудняет его штурм. Также глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что в районе «Азовстали» находятся от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

24 февраля Путин объявил о начале проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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