Вертолет привлечен к тушению пожара в здании НИИ в Твери

Вертолет привлечен к тушению пожара в здании НИИ в Твери

2022-04-21 14:58:31

2022-04-21 14:58:31

2022-04-21 14:58:31

2022-04-21 14:58:31

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