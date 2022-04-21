В День Победы в Астрахани будет ограничена продажа алкоголя

Спиртные напитки не будут продавать в магазинах в центре Астрахани в соответствии с распоряжением главы города. Об этом 21 апреля сообщил канал «Астрахань 24».

9 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим на нескольких улицах будет ограничена продажа алкогольной продукции.

Телеканал уточнил, что алкоголь нельзя будет купить около площади Ленина: от улицы Адмиралтейской до улицы Тредиаковского с 10 до 15 часов. А также на Петровской набережной: от Дворца бракосочетания до памятника Петру I с 15 до 22 часов.