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В День Победы в Астрахани будет ограничена продажа алкоголя

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Спиртные напитки не будут продавать в магазинах в центре Астрахани в соответствии с распоряжением главы города. Об этом 21 апреля сообщил канал «Астрахань 24».

9 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим на нескольких улицах будет ограничена продажа алкогольной продукции.

Телеканал уточнил, что алкоголь нельзя будет купить около площади Ленина: от улицы Адмиралтейской до улицы Тредиаковского с 10 до 15 часов. А также на Петровской набережной: от Дворца бракосочетания до памятника Петру I с 15 до 22 часов.

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