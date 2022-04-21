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Боец Кенкерли назвал фаворита поединка Чудинов–Абдугофуров

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Российский боксер Федор Чудинов является явным фаворитом в поединке против Азизбека Абдугофурова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом в четверг, 21 апреля, заявил чемпион РФ по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли.

«По поводу главного события данного турнира, где чемпион мира по боксу Федор Чудинов будет встречаться с оппонентом из Узбекистана. Ну явный фаворит, конечно, наш боксер Федор Чудинов, хотя узбекские боксеры всегда славились своей жесткостью, своей выносливостью», — заявил Кенкерли.

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Он добавил, что интрига, безусловно, будет присутствовать, однако опыт Чудинова сыграет роль.

Говоря о поединке борцов смешанных единоборств, чемпиона лиги Hardcore MMA Хадиса Ибрагимова и белорусского кикбоксера Петра Романкевича, Кенкерли отметил, что шансы обоих спортсменов равны.

Накануне российский боец смешанного стиля Андрей Семенов также дал свой прогноз на исход боя Чудинов–Абдугофуров. Семенов склоняется к тому, что победа будет на стороне российского спортсмена.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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