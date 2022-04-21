Прямой эфир
Мир
Эстония запретила въезд российским и белорусским артистам
Экономика
Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки ЦБ до 15%
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Общество
Минобрнауки РФ отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Экономика
Авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4%
Спорт
Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон
Происшествия
Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери возросло до пяти

Началась продажа билетов на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открылась продажа билетов на главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые состоятся 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

«В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе, звезда российского бокса Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров», — отмечается в сообщении.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса «Топора» Щербакова. Боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

19 апреля Вильданов заявил, что победит Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым Вильданов упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность оказала влияние на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.

Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в качестве специальных гостей посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022