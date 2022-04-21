Началась продажа билетов на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Открылась продажа билетов на главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые состоятся 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе, звезда российского бокса Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров», — отмечается в сообщении.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса «Топора» Щербакова. Боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

19 апреля Вильданов заявил, что победит Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым Вильданов упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность оказала влияние на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.

Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в качестве специальных гостей посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.