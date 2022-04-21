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Парламент Латвии назвал действия России на Украине геноцидом

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Парламент Латвии 21 апреля единогласно проголосовал за признание действий России на Украине геноцидом. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

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«Сейм в четверг, 21 апреля, единогласно принял заявление, в котором признает, что Россия совершает геноцид против украинского народа», — сказано в сообщении.

Латвийский парламент призвал страны Евросоюза отказаться от энергоносителей из России, а также оказать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине.

13 апреля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон с высокой вероятностью признает спецоперацию России по защите Донбасса геноцидом. Об этом она заявила после того, как такой термин в оценке ситуации на Украине употребил президент США Джо Байден.

В тот же день экс-президент США Дональд Трамп согласился с оценкой действующего американского лидера ситуации на Украине.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть спецоперацию России по защите Донбасса проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с такими терминами. С таким же заявлением 14 апреля выступила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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