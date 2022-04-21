Семь человек госпитализированы после пожара в военном НИИ в Твери

Семь человек госпитализированы, из них трое в реанимации, после пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил представитель ожогового отделения Тверской областной клинической больницы.

«Семь человек всего [доставлены] в больницу: из них четверо в ожоговое, трое в реанимацию, у них тяжелое состояние», — сказал он ТАСС.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже НИИ. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля. По данным источника «Известий», два человека погибли. Из здания были эвакуированы более 30 человек.

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.