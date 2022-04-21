В Мурманской области подешевели капуста и сахар, однако рост цен на другие продукты продолжается. Об этом сообщило 21 марта ИА «Би-порт».

Мурманскстат провел мониторинг изменения стоимости товаров первой необходимости в магазинах Апатитов, Североморска и Мурманска.

Согласно данным, с 9 по 15 апреля на 12% подорожал черный чай — до 1412 рублей за 1 кг и на 9% репчатый лук — до 64 рублей за 1 кг. Выросли цены и на 3% на вермишель — до 153 рублей за 1 кг, на 2% морковь — до 62 рублей за 1 кг и также на 2% на поваренную соль — до 19 рублей за 1 кг.

Подорожала также мороженая неразделанная рыба, теперь она стоит 192 рубля за 1 кг, свинина стала стоить 371 рубль за 1 кг, а сливочное масло 1003 рубля за 1 кг, куриные яйца продаются по 97 рублей за десяток.

Однако капуста стала дешевле на 7,8%, теперь килограмм стоит 101 рубль. Сахар подешевел — 87 рублей за 1 кг (на 4,4%), цена на картофель снизилась до 66 рублей за 1 кг (на 4%), а стоимость пшена опустилась до 87 рублей за 1 кг (на 3%).

Отмечается, что на прочие продукты цены не изменились или изменились незначительно.