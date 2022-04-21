Больше 160 земельных участков освободили от нелегальных ларьков в Ростове

С начала 2022 года больше 160 земельных участков освободили от ларьков в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает управление торговли города.

Обращения в ведомство поступали от горожан, легальных предпринимателей и различных органов власти, пишет RostovGazeta. Часть незаконных киосков размещалась на землях легальных предпринимателей.

Нестационарные торговые объекты были демонтированы и отправлены на штрафстоянки. В отношении владельцев ларьков составлен 691 административный протокол.

В конце марта предпринимателей в Нижнем Тагиле обязали сделать уборку и отмыть ларьки от граффити. Кроме того, от бизнесменов потребовали покрасить все урны и привести их в порядок.