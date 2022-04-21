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Экономист заявила о разрушении мировой экономики санкциями против России

Экономист Зайцева: антироссийские санкции Запада разрушают мировую экономику
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Антироссийские санкции, введенные на фоне спецоперации ФР по защите Донбасса, разрушают экономическую систему мира. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказала «Известиям» экономист-аналитик Евгения Зайцева.

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«Санкции [против России] разрушают мировую и европейскую экономику, они разрушают, по сути, всю экономическую систему мира. Потому что США и Евросоюзу не понравилась попытка навести порядок на Украине. И в итоге идут разрушения. Они заключаются в том, что рвутся многолетние корпоративные связи предприятий», — подчеркнула она.

Как пояснила эксперт, каждое предприятие выбирает нужные и удобные ей источники поставки комплектующих, сырья и тому подобное, а также ищет своих покупателей. Теперь же подобные связи разрываются из-за антироссийских рестрикций, указала Зайцева.

На фоне антироссийских санкций растут цены на продовольствие и энергоресурсы. Так, Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщила о рекордном уровне мировых цен на продовольствие за всю историю.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В его рамках ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в РФ, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму €10 млрд».

Западные страны вводят антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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