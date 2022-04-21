Минобрнауки РФ отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов. Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут», — сказал он во время открытого разговора правительства с представителями высшего образования.

7 апреля Фальков заявил, что ряд ведущих вузов России, в частности, Московский госуниверситет и Высшая школа экономики, не планируют повышать стоимость обучения.

3 марта Минобрнауки утвердило новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования. Например, в обновленный список вошли такие направления, как «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта», «Техническая кибернетика и информатика», а также «Инженерия в агробизнесе».

Ранее, 24 февраля, появилась информация о том, что российские университеты сокращают и закрывают набор по нескольким популярным направлениям, среди которых «Экономика», «Менеджмент», «Транспортные средства», «Сфера обслуживания» и «Строительство».