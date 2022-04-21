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Боксер Алоян пожелал Чудинову «не наломать дров» в бою с Абдугофуровым

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Боксер Михаил Алоян 21 апреля сделал прогноз на предстоящий поединок российского спортсмена, обладателя пояса WBA Gold Федора Чудинова с боксером из Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым.

Встреча в рамках турнира «Бойцовский клуб. Суперсерия. Бой за титул РЕН ТВ» состоится 29 апреля.

Алоян напомнил, что на счету Абдугофурова всего одно поражение в 14 боях.

«Федор Чудинов у нас довольно-таки опытный боксер-профессионал, поэтому всё-таки я думаю, что всё равно победа должна быть за Федором. Он должен использовать все навыки и опыт, тогда у него не должно быть проблем. Но главное — не наломать на свою голову дров, скажем так, не придумывать велосипед», — сказал Алоян.

По словам спортсмена, Чудинов умеет сдерживать эмоции, и ему надо не подстраиваться под скорость соперника, а «делать свой бокс».

«Я считаю, что ему нужно работать, скажем так, называется термин «активный второй номер». То есть держать соперника в напряжении, использовать его промахи, его ошибки, заполнять каждую атаку своей контратакой. И вот такие моменты использовать, ошибки соперника», — пояснил Алоян.

Боксер считает, что поединок получится интересным и зрелищным.

Накануне российский боец смешанного стиля Андрей Семенов также дал свой прогноз на исход боя Чудинов–Абдугофуров. Семенов склоняется к тому, что победа будет на стороне россиянина.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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