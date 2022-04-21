Экономист отверг возможность классического дефолта в России

Россия добросовестно стремится исполнить выплаты по своим валютным обязательствам и нет речи о классическом дефолте, когда у заемщика не хватает средств на погашение, и платежи не осуществляются. Это и имела в виду глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о том, что «никакой дефолт России не грозит». Об этом заявил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в четверг, 21 апреля.

Ранее в этот же день Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что России не грозит дефолт, так как страна имеет все необходимые финансовые ресурсы. Она отметила, что золотовалютные резервы РФ при необходимости будут задействованы для обеспечения необходимого объема импорта. По словам главы ЦБ, низкая инфляция так же, как и высокая, может негативно влиять на экономику. Она подчеркнула, что должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство.

Гойхман напомнил, что еще в марте кредиторы и международные рейтинговые агентства заявляли, что погашение валютных обязательств России в рублях будет считаться нарушением условий заимствования и не признается надлежащей выплатой. Однако это противоречит позиции РФ, которая «справедливо считает, что располагает необходимыми средствами для выплат и осуществляет их», добавил он. При этом иностранные банки не пропускают российские валютные платежи из-за санкционной блокировки таких расчетов.

В частности, не прошли перечисления Минфина России в валюте от 4 апреля из-за отказа иностранного банка-корреспондента. В ведомстве тогда рассказали, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042». Общая сумма платежа составляла $649,2 млн.

«Минфин направил платежное поручение на данную сумму, оно не было исполнено, соответственно, денежные средства никуда не были переведены», — заявили «Известиям» в пресс-службе министерства в ответ на соответствующий запрос.

После этого для расчетов с кредиторами были перечислены рублевые средства в эквиваленте долга на счета Национального расчетного депозитария (НРД), принявшего на обслуживание соответствующие валютные облигации Минфина, отметил главный экономист TeleTrade.

«Но формально недоведение денег до кредиторов может является основанием для признания технического дефолта, как бы парадоксально это ни звучало в данном конкретном случае. Причем речь может идти не только о «непропускании» платежей со счетов «замороженных» резервов ЦБ», — считает специалист.

Он подчеркнул, что, в принципе, Минфин может совершить выплаты в валюте, например, из оставшихся доступными резервов или текущих поступлений экспортной выручки. Однако, даже если будет принято такое решение, то и эти валютные платежи должны будут идти через западные банки-корреспонденты. Здесь неясно, получат ли они возможность проведения таких расчетов, отметил Гойхман.

«Таким образом, с формальной точки зрения кредиторов, до которых платежи в валюте не дойдут, возможен технический дефолт. Вполне вероятно, что санкционная политика целенаправленно будет использована для этого. У российских структур будет возможность обжаловать такую ситуацию в судах соответствующих юрисдикций. Но и их решения сложно предсказать», — заключил экономист.

В марте Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте. Исполнение обязательств по еврооблигациям ведомство поручило банкам-агентам, которые будут проводить выплаты в валюте в сроки, предусмотренные соответствующей документацией. Фактически оплата будет зависеть от возможности правительства и регулятора распоряжаться средствами на своих валютных счетах в зависимости от санкций.

Антироссийские санкции были ужесточены странами Запада на фоне начала РФ спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле сообщали, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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