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Экс-лидер лейбористов призвал распустить НАТО и все военные альянсы

Экс-лидер Лейбористской партии Великобритании Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО
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Все военные альянсы, включая НАТО, необходимо распустить, поскольку они только обостряют международные отношения. С таким заявлением выступил бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, написала в среду, 20 апреля, газета The Times.

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«Я бы хотел увидеть мир, в котором мы начнем в конечном счете распускать все военные союзы. Вопрос должен заключаться в том, каков наилучший способ добиться мира в будущем. Связано ли это с большим количеством союзов? Связано ли это с дальнейшим наращиванием военной мощи? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?» — заявил Корбин.

Политик подчеркнул, что создание блоков приводит к эскалации напряженности по всему миру, в том числе на Украине. Роспуск всех военных альянсов, по его словам, необходим для достижения мира в будущем.

Кроме того, он раскритиковал британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена за то, что они «недостаточно сделали для поощрения диалога и мира».

Также в среду бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс старается избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готов к ней. Он пояснил, что НАТО может изменить позицию, если под угрозой окажется большая часть Украины или если РФ вступит в конфликт с одним из союзников альянса. При этом, как подчеркнул Бэрронс, Великобритания «абсолютно точно» не обладает необходимыми системами обороны, чтобы вступать в войну с Россией.

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