В Европе продажи автомобилей LADA выросли на 50%

В странах Европы в первом квартале 2022 года было продано 468 автомобилей LADA. Об этом сообщила в четверг, 21 апреля, Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По данным аналитиков, эта цифра на 49,5% больше показателей за аналогичный период 2021 года, когда на европейском рынке продали 313 машин российской марки. При этом в марте продажи LADA также показали плюс. За месяц европейцы приобрели 211 машин российской компании (+35,3%).

Однако даже несмотря на рост продаж, отечественный автомобиль остается самой непопулярной машиной, которая продается в странах Евросоюза (ЕС). С продукцией «АвтоВАЗа» по данному показателю может сравниться только французская марка Alpine, автомобилей которой в 2022 году было продано в Европе только 545 штук.

Больше всего в 2022 году в Евросоюзе было продано продукции немецкого концерна Volkswagen — 232 414 автомобилей, что на 19,4% меньше, чем в 2021 году. На втором месте японские Toyota — 153 193 проданных машин (-0,05%). Замыкает первую тройку французская Peugeot — за три месяца в Европе купили 143 592 автомобиля данной марки.

Как пишет портал Autonews.ru, официально «АвтоВАЗ» поставками машин в Европу больше не занимается. Компания прекратила поставки новых автомобилей в ЕС еще в 2019 году, после чего постепенно распродает там их остатки.

Ранее, 15 апреля, в российских СМИ появился снимок, на котором видно, как будет выглядеть боковая часть кузова нового автомобиля LADA класса B, находящегося в настоящий момент в процессе разработки. Поклонники марки заметили, что в облике кузова прослеживаются намеки на модель LADA Vesta, с которой она несколько лет будет выпускаться параллельно.

До этого, 6 апреля, сообщалось, что продажи российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в первом квартале 2022 года снизились на 37%. Количество проданных автомобилей упало до 52,712 тыс. штук по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В частности, в марте было продано 12,289 тыс. автомобилей бренда, что на 64% меньше прошлогоднего показателя.

5 апреля эксперты агентства «Автостат» сообщили, что в марте спрос на новые легковые машины среди россиян упал на 43% по сравнению с прошлым годом. В феврале россияне купили около 79 тыс. легковушек, что почти в два раза меньше показателя марта 2021-го.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто» заявили, что в России по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta.