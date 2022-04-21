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В Новой Каховке Херсонской области подняли российский флаг

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Российский флаг подняли в свобожденной российскими военными Новой Каховке Херсонской области. Флаг 4 метра в длину и 1,8 метров в ширину установилли в четверг, 21 апреля, над Площадью трудовой.

Российские государственные символы устанавливают и в других населенных пунктах по всей Херсонской области, передает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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