Российский флаг подняли в свобожденной российскими военными Новой Каховке Херсонской области. Флаг 4 метра в длину и 1,8 метров в ширину установилли в четверг, 21 апреля, над Площадью трудовой.

Российские государственные символы устанавливают и в других населенных пунктах по всей Херсонской области, передает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.