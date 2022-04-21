Опубликованы кадры пожара в здании НИИ в Твери

В распоряжении «Известий» появились кадры с места крупного пожара в оборонном НИИ в Твери.

Как ранее сообщалось, возгорание произошло днем в четверг на втором этаже Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля.

По данным источника «Известий», два человека погибли, еще 21 пострадал. Из здания было эвакуировано более 30 человек, пятеро госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Твери, семерых направили в областную клиническую больницу. Решается вопрос о госпитализации еще девяти пострадавших.

Как уточняется, пожар привел к большому числу жертв из-за того, что находящиеся в здании люди надышалась дымом. Некоторые, спасаясь от огня, прыгали из окон и получили ушибы.