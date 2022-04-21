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Песков удивился словам Зеленского о незнании про проект РФ по переговорам

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о его незнании про проект России с предложениями по переговорам вызывают вопросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 21 апреля.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — сказал Песков.

20 апреля Песков заявил о передаче Россией Украине документа об урегулировании отношений, однако никакой реакции Киева на него тогда не последовало.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на это ответил, что Киев изучит проект.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. По ее словам, в Москве были готовы к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

Ранее 18 апреля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона демонстрирует непостоянство и динамика переговорного процесса оставляет желать лучшего. Данный комментарий он дал на фоне того, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

12 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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